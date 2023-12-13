Мирзов — об игре в «Химках» при Гогниеве: «Хотелось в какой-то момент все бросить и не играть вообще»

Полузащитник «Нефтчи» Резиуан Мирзов в интервью «СЭ» рассказал об этапе карьеры в «Химках» при главном тренере Спартаке Гогниеве.

«Эмоций никаких не было, но это самый опустошенный момент в карьере. Не получал удовольствия от футбола, накапливались только нервы. Хотелось в какой-то момент все бросить и не играть вообще. В прошлом сезоне столько мыслей посещало, что чуть карьеру не закончил. Хочется забыть тот период как страшный сон. Было очень много негатива. Если бы мы понимали, во что играли, то таких разгромных поражений не было бы. Ты можешь проиграть одну-две игры из-за невезения, но если проиграть двадцать матчей, то про фарт даже не стоит говорить», — сказал Мирзов «СЭ».