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Мирзов — об игре в «Химках» при Гогниеве: «Хотелось в какой-то момент все бросить и не играть вообще»

Константин Белов
Корреспондент
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Спартак Гогниев.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Полузащитник «Нефтчи» Резиуан Мирзов в интервью «СЭ» рассказал об этапе карьеры в «Химках» при главном тренере Спартаке Гогниеве.

«Эмоций никаких не было, но это самый опустошенный момент в карьере. Не получал удовольствия от футбола, накапливались только нервы. Хотелось в какой-то момент все бросить и не играть вообще. В прошлом сезоне столько мыслей посещало, что чуть карьеру не закончил. Хочется забыть тот период как страшный сон. Было очень много негатива. Если бы мы понимали, во что играли, то таких разгромных поражений не было бы. Ты можешь проиграть одну-две игры из-за невезения, но если проиграть двадцать матчей, то про фарт даже не стоит говорить», — сказал Мирзов «СЭ».

Гогниев возглавлял «Химки» с сентября 2022 года по апрель 2023 года. При этом тренере за 19 матчей подмосковный клуб победил 1 раз и сыграл 3 матча вничью. В общей сложности за «Химки» Мирзов провел 67 матчей во всех турнирах, забил 14 голов и сделал 7 результативных передач.

Резиуан Мирзов и&nbsp;Айртон. «В «Спартаке» месяц жил на базе и только тренировался, но оправдать ожидания не получилось». Интервью Мирзова

Резиуан Мирзов
Спартак Гогниев
Футбол
ФК Химки
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 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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