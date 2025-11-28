Мирзов — о периоде без клуба: «Было обидно, что не приглашают в РПЛ. Смотришь чемпионат и понимаешь, что ты тоже можешь там играть»

Полузащитник тульского «Арсенала» Резиуан Мирзов рассказал «СЭ» о поисках клуба после ухода из «Химок» летом 2025 года.

Мирзов присоединился к «Арсеналу» 5 сентября.

«Конечно, обидно, что не приглашали в РПЛ. Смотришь чемпионат и понимаешь, что ты тоже можешь там играть. Это всегда неприятно. А что было делать?» — сказал Мирзов «СЭ».

В сезоне-2025/26 Мирзов провел за «Арсенал» 13 матчей во всех турнирах и забил 3 гола.

В сезоне-2024/25 футболист выступал за «Химки», которые не прошли лицензирование для выступления в чемпионате России-2025/26 и в июне объявили о приостановке деятельности клуба.