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Сегодня, 22:40

Миронов считает, что «Ростов» должен был победить в матче с «Локомотивом»

Артем Бухаев
Корреспондент
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Полузащитник «Ростова» Алексей Миронов подвел итоги матча 2-го тура РПЛ против «Локомотива» (2:2).

— Как в целом оценишь игру? Сегодня ты один из лучших.

— Спасибо большое. В первом тайме что-то не получилось, что нарабатывали на сборах полтора месяца. В перерыве Валерий Георгевич подсказал как и что нужно. Мы вышли играть в футбол спокойно, показать, что можем

— Что скажешь по ситуации с Бека Бека?

— Как судья сказал моя провокация и его удар рукой. Хотя не знаю... Я просто играл в него и все. А он решил, что может все.

— Заранее не обдумывал?

— Нет. А потом я не знал, что у него есть желтая карточка.

— Как ты думаешь, заработали одно очко или потеряли два?

— Думаю, что потерял, потому что должны были выигрывать, когда принимали в штрафной. Моего роста игрок бьет через себя. Как Худякова роковая ошибка, так и наша.

Алексей Миронов
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