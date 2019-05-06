Бывший главный тренер "Зенита" Мирча Луческу в интервью "СЭ" высказался в адрес главного тренера сине-бело-голубых Сергея Семака. Он выразил надежду, что российский специалист надолго задержится в клубе.

– Каков ваш вклад в победу?

– Послушайте, я был тренером "Зенита" два года назад. Это большой срок. На ваш вопрос могу ответить только одной фамилией: Лунев. Если бы он с самого начала был в моей команде, "Зенит" стал бы чемпионом. Мы испытывали проблемы с вратарем всю первую половину сезона, и клуб с декабря стал искать нового. Я смотрел несколько матчей "Уфы", за которую тогда выступал Лунев. Говорил о нем руководству, но никто не хотел его брать – все считали, что у парня очень мало опыта. Мне предлагали голкипера "Краснодара" (Крицюка – Прим. "СЭ"), "Ростова" (Джанаева – Прим. "СЭ") и еще одного из "Амкара", воспитанника "Зенита".

– Селихова.

– Да, Селихова. Но я все-таки убедил руководителей клуба, встречался с ними несколько раз и говорил о Луневе. Они приняли мою сторону, и сейчас Андрей – основной вратарь команды-чемпиона. Вот этим я действительно горд. Ну и надеюсь, что Семак почерпнул какие-то вещи от работы со мной. Но я подчеркиваю – это золото Семака. На сто процентов.

– Как часто вы вообще с ним общаетесь?

– Иногда. Когда ему нужна консультация по какому-то вопросу, всегда отвечаю.

– Вы работали с Семаком. Верили, что станет топ-тренером?

– Конечно. Когда я покинул "Зенит", сказал, что Семак будет лучшим тренером для команды. Может быть, Сергей будет работать в клубе 12 лет – как я в "Шахтере". Надеюсь на это.

– Что помешало вам добиться того же успеха?

– Семак лучше меня знал и знает российский футбол, российских игроков – это преимущество. И тот сезон стал сезоном "Спартака". Отлично помню, что московская команда выиграла 11 матчей со счетом 1:0. Невероятно! Клуб с Луизом Адриану и Фернанду, моими бывшими футболистами, заслужил ту победу. Как и "Зенит" сейчас. Кстати, у меня тоже есть титул, Суперкубок России.

Я думал, что смогу продолжить выигрывать трофеи... Но остаюсь лучшим тренером в истории "Зенита" по проценту набранных очков в чемпионате! 70 с чем-то. Не знаю, может быть, Семак меня может обойти.

– 26 мая после матча с "Енисеем" пройдет чемпионский парад в городе. Приедете?

– Если пригласят, да. С удовольствием вернусь на стадион. Помню, каким ужасным был газон весной 2017-го, когда играли с "Уралом" и "Тереком". Я даже просил перенести второй матч на "Петровский", но этого не произошло из-за Кубка конфедераций – требовалось провести тестовую встречу. "Зенит" уступил "Тереку", и это стоило команде Лиги чемпионов... Сейчас, конечно, на арене отличный газон. С радостью приеду и лично поздравлю всех с чемпионством. (Гоша Чернов)

Мирча Луческу: "Семак может проработать в "Зените" 12 лет – как я в "Шахтере"