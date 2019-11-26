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Миодраг Божович — о возможном увольнении: «Чемодан должен быть открыт наполовину»

02:24
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Главный тренер «Крыльев Советов» Миодраг Божович сказал, что его не беспокоят слухи о возможном увольнении. Специалист принял «Крылья» по ходу прошлого сезона. В нынешнем самарцы занимают 12-е место после 17 туров.

— Я работаю с 2006 года, — сказал Божович в эфире передачи «Футбол России». — Раньше нервничал, а сейчас прекрасно понимаю, что чемодан должен быть открыт наполовину. Никогда весенние и зимние вещи не надо забирать. Какая погода на момент перехода — такие вещи и берешь. Можешь легко уйти.

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