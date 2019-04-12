Миодраг Божович: "Игра с "Рубином" очень важна для "Крыльев"

Главный тренер "Крыльев Советов" Миодраг Божович перед матчем 23-го тура премьер-лиги с "Рубином" заявил, что при формировании состава его штаб не отталкивается от противника.

– Проблемы с комплектованием состава? Нам некуда деваться. Те игроки, которые сегодня выйдут на поле, знают, что игра с "Рубином" очень важна для нас. У них есть качества, которые помогут добиться хорошего результата, – сказал Божович в эфире канала "Матч Премьер".

На поле выставляем оптимальный состав на данный момент. Мы не отталкиваемся от противника, стараемся строить игру от себя.