18:30 | Футбол — РПЛ

Миодраг Божович: "Игра с "Рубином" очень важна для "Крыльев"

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Главный тренер "Крыльев Советов" Миодраг Божович перед матчем 23-го тура премьер-лиги с "Рубином" заявил, что при формировании состава его штаб не отталкивается от противника.

– Проблемы с комплектованием состава? Нам некуда деваться. Те игроки, которые сегодня выйдут на поле, знают, что игра с "Рубином" очень важна для нас. У них есть качества, которые помогут добиться хорошего результата, – сказал Божович в эфире канала "Матч Премьер". 

На поле выставляем оптимальный состав на данный момент. Мы не отталкиваемся от противника, стараемся строить игру от себя.

Крылья Советов – Рубин

 

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