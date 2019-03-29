Миодраг Божович: "Думаете, "Крылья" поменяют ход подготовки из-за поражения?"

Главный тренер "Крыльев Советов" Миодраг Божович прокомментировал поражение от "Арсенала" в матче 21-го тура РПЛ (0:1). Единственный мяч забил во втором тайме Лука Джорджевич.

- Первый тайм был неплохой, было несколько моментов, во втором тайме мы пытались прибавить в игре, были возможности забить, - цитирует официальный сайт "Крыльев Советов" Божовича.- Но Тула была ближе к победе. Это заслуженный результат.

– Что с Антоном? Когда он вернется на поле?

– У него травма. Ожидаем, что он будет готов к игре с "Краснодаром".

– Вы произвели замену, выпустив вместо Денисова игрока атаки – Яковлева. С чем это связано?

– Мы хотели усилить давление на левый фланг "Арсенала". Денисов был не полностью готов и к тому же получил повреждение.

– Впереди две важные игры в Оренбурге и Краснодаре. Как команда будет готовиться к ним?

– Команда будет готовиться к ним как и всегда. В штатном режиме. Вы думаете, что мы поменяем ход подготовки из-за поражения? Поражения случаются. У нас есть травмированные игроки. Мы надеемся, что они вернутся в обойму.