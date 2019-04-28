Главный тренер "Крыльев Советов" Миодраг Божович поделился ожиданиями перед матчем 26-го тура чемпионата России против "Зенита".

– Будем играть с одним центральным нападающим – Шейдаев. Ткачук же хорошо работал и заслужил свой шанс. У нас Зиньковский, Ткачук Жано – футболисты больше атакующего характера. Особый настрой игроков на бывшую команду? Речь сейчас не об этом. Ткачук раньше также играл и выходил на замену. Низкая результативность "Крыльев"? Бывают такие осечки, что мало забиваем. Надо создавать моменты, надеемся, что где-то прорвет, – сказал Божович в эфире телеканала "Матч Премьер".

"Зенит" – "Крылья Советов": РПЛ, 26-й тур, онлайн-трансляция, 28 апреля.

Чемпионат России по футболу: турнирная таблица РПЛ, новости и обзоры, расписание и онлайн-трансляции матчей, календарь и результаты игр