Миодраг Божович: "Бурлак получил травму"

Главный тренер "Крыльев Советов" Миодраг Божович в преддверии матча 3-го тура чемпионата России против "Уфы" отметил, что команда будет атаковать.

– Будем стараться атаковать. Вопрос, как успешно. Но без атаки не бывает побед, – отметил Божович в эфире телеканала "Матч Премьер". – Дай бог, что продолжим забивать.

– Гацкан сыграет с первых минут?

– Некуда деваться. Он очень опытный и качественный футболист. Он нам нужен, поэтому будет играть с первых минут. Сколько – посмотрим.

– Что с Бурлаком?

– Он травмировался на тренировке два дня назад. Должен пройти медобследование. Посмотрим, насколько все серьезно.