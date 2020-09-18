Минспорта МО: «По Гунько решим в понедельник. Результат вопиющий. А с Юраном мы просто не договорились»

Министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков прокомментировал разгромное поражение «Химок» от «Краснодара» (2:7) и рассказал о судьбе главного тренера команды Дмитрия Гунько.

— Решение по Гунько будет принято в понедельник, — сказал Терюшков. — И все вам скажем. По горячим следам мы ничего не делаем. Стараемся поступать взвешенно, нужно все оценить. В понедельник огласим решение по тренеру и спортивному директору. Здраво оцениваем ситуацию. Паники нет. Задачи у нас сохраняются. Но результат, конечно, вопиющий... Ни область., ни город этого не заслуживают!

— Но тогда нельзя не задать вам вопрос: а зачем убирали Юрана?

— Здесь же стоял вопрос о развитии клуба. В понедельник все скажем, надо признавать свои ошибки. К Сергею Николаевичу я всегда относился с уважением — как к игроку, как к тренеру, как к мотиватору. Но мы просто в свое время не договорились с ним по финансовым вопросам, не смогли его оставить... Мы не смогли договориться. А клубу надо было развиваться... Вы можете так и написать, что Юран является для меня легендой на поле и неплохим тренером, который удержал хорошую команду. (Виталий Айрапетов)