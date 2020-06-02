На матчи РПЛ можно будет попасть только в масках и перчатках

Министр спорта РФ Олег Матыцин сообщил, что на ближайшие матчи Тинькофф-чемпионата России зрители смогут попасть только в масках и перчатках.

«Матчи 23-го тура будут сыграны с 19 по 21 июня, — цитируют Матыцина «РИА Новости» со ссылкой на эфир канала «Россия 24». — При проведении будут соблюдены все требования Роспотребнадзора. Исключительно важным является здоровье всех участников. Будут реализованы все меры безопасности на этапе входа на стадион. Вход только в масках и перчатках. Это обязательное требование. Нельзя будет использовать никакую пищу, только воду».

Ранее соревнования были прерваны из-за пандемии коронавируса. 23-й тур станет первым после паузы. На матчах смогут присутствовать болельщики в количестве не более десяти процентов от вместимости стадиона.