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На матчи РПЛ можно будет попасть только в масках и перчатках

13:28
Олег Матыцин. Фото "СЭ"
Олег Матыцин. Фото "СЭ"
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Министр спорта РФ Олег Матыцин сообщил, что на ближайшие матчи Тинькофф-чемпионата России зрители смогут попасть только в масках и перчатках.

«Матчи 23-го тура будут сыграны с 19 по 21 июня, — цитируют Матыцина «РИА Новости» со ссылкой на эфир канала «Россия 24». — При проведении будут соблюдены все требования Роспотребнадзора. Исключительно важным является здоровье всех участников. Будут реализованы все меры безопасности на этапе входа на стадион. Вход только в масках и перчатках. Это обязательное требование. Нельзя будет использовать никакую пищу, только воду».

Ранее соревнования были прерваны из-за пандемии коронавируса. 23-й тур станет первым после паузы. На матчах смогут присутствовать болельщики в количестве не более десяти процентов от вместимости стадиона.

Дополнительная информация:

https://rsport.ria.ru/20200602/1572344443.html

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