Министр спорта МО: «С гендиректором «Химок» Ивановым мы расстаемся. Вместо него назначен Александр Зайцев»

Министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков прокомментировал информацию о том, что в «Химках» в ближайшее время сменится генеральный директор. Подмосковная команда в финале Кубка уступила «Зениту» (0:1), в новом сезоне она сыграет в премьер-лиге.

— Скорее всего, с Василием Владимировичем Ивановым мы будем прощаться. Но он у нас остается в системе спорта, — сказал Терюшков.

— Кто теперь займет пост?

— Вместо него назначен гендиректор «Арены Химок» Александр Зайцев. Депутат, его знает администрация округа.

— Почему расстаетесь с Ивановым?

— Слушайте, так вот сложилось. Договорились, что вот так. Спорт — такая штука.

— Какова судьба Юрана?

— Юран точно остается. Куда же мы без него. Сергей Николаевич продолжает тренировать команду. (Виталий Айрапетов)