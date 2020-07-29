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Министр спорта МО: «С гендиректором «Химок» Ивановым мы расстаемся. Вместо него назначен Александр Зайцев»

13:42
Главный тренер «Химок» Сергей Юран. Фото Вячеслав Евдокимов, ФК «Зенит»
Главный тренер «Химок» Сергей Юран. Фото Вячеслав Евдокимов, ФК «Зенит»
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Министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков прокомментировал информацию о том, что в «Химках» в ближайшее время сменится генеральный директор. Подмосковная команда в финале Кубка уступила «Зениту» (0:1), в новом сезоне она сыграет в премьер-лиге.

— Скорее всего, с Василием Владимировичем Ивановым мы будем прощаться. Но он у нас остается в системе спорта, — сказал Терюшков.

— Кто теперь займет пост?

— Вместо него назначен гендиректор «Арены Химок» Александр Зайцев. Депутат, его знает администрация округа.

— Почему расстаетесь с Ивановым?

— Слушайте, так вот сложилось. Договорились, что вот так. Спорт — такая штука.

— Какова судьба Юрана?

— Юран точно остается. Куда же мы без него. Сергей Николаевич продолжает тренировать команду. (Виталий Айрапетов)

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