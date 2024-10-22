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Сегодня, 13:15

Министр спорта Белоруссии заявил, что идея создания совместной футбольной лиги с Россией не снята с повестки

Алина Савинова
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Министр спорта и туризма Белоруссии Сергей Ковальчук оценил перспективы создания объединенного с Россией футбольного чемпионата.

«Эта тема прорабатывалась. Думаю, она еще не снята с повестки дня. Этот вопрос лежит в плоскости взаимодействия двух федераций — Российского футбольного союза и нашей АБФФ. Вполне возможна ее перспектива», — приводит «РБ Спорт» слова Ковальчука.

По мнению министра спорта, возможен вариант, который существует в КХЛ, где участвует один белорусский клуб.

«Достаточно большое количество футбольных команд мы не сможем задействовать, это не в интересах и России. Но один клуб — почему нет?» — добавил он.

Российские клубы и сборные по футболу отстранены от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА с февраля 2022 года. Осенью 2023-го организации уточнили, что санкции не будут сняты до завершения СВО.

Источник: РБ Спорт
Сергей Ковальчук
Футбол
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