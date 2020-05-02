Министерство спорта РФ готово содействовать завершению чемпионата России

Министр спорта РФ Олег Матыцин заявил о готовности содействовать завершению Тинькофф чемпионата России по футболу. Он рассказал, при каких обстоятельствах это возможно. Сезон в России прерван из-за пандемии коронавируса.

«Мы готовы содействовать завершению чемпионата, но при четких гарантиях того, что будет исключена возможность заболевания спортсменов и тренеров, — цитируют Матыцина «РИА Новости». — В адрес Роспотребнадзора направлены запросы, какие условия необходимо выполнить организаторам чемпионата в июне (потому что, насколько я понимаю, единственный шанс завершить чемпионат — начать его в конце июня), если возобновить его позволит объективная ситуация».

По данным Worldometers на утро 2 мая, общее число зараженных в мире достигло 3 401 231 человека. Зафиксировано 239 604 летальных исходов, 1 081 689 человек выздоровели.

Первое место по числу зараженных занимают США (1 131 452 человека), далее следуют Испания (242 988), Италия (207 428), Великобритания (177 454) и Франция (167 346).