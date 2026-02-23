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Миллер занял четвертое место в рейтинге самых влиятельных людей российского футбола

Алексей Миллер.
Фото Global Look Press

Шестой год подряд «СЭ» составляет рейтинг самых влиятельных людей российского футбола.

Благодаря главе «Газпрома» Алексею Миллеру бюджет «Зенита» остается самым большим среди клубов РПЛ (около 14 миллиардов рублей), что значительно больше, чем у идущего вторым «Спартака». Если клубу очень нужен был какой-либо дорогостоящий футболист сверх бюджета, только Миллер мог дать согласие на кредитование с целью привлечения дополнительных средств. В 2026 году эта практика отменена.

В 2025-м «Матч ТВ», который является активом «Газпром-Медиа», заключил новый контракт с РПЛ, общая сумма которого на четыре года составила более 30 миллиардов рублей.

Дюков и Дюмин в том числе при участии Миллера смягчили позицию министра спорта по поводу нового лимита на легионеров.

Михаил Дегтярев, Александр Дюков и&nbsp;Алексей Дюмин.30 самых влиятельных людей российского футбола

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ФК Зенит
Алексей Миллер
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 7 6 1 0 13-6 19
2
 Спартак 6 4 1 1 11-5 13
3
 Зенит 6 4 0 2 13-4 12
4
 ЦСКА 6 3 3 0 9-6 12
5
 Балтика 6 3 1 2 10-6 10
6
 Динамо 6 3 1 2 8-7 10
7
 Рубин 6 2 3 1 9-8 9
8
 Динамо Мх 6 3 0 3 10-10 9
9
 Крылья Советов 7 1 4 2 10-12 7
10
 Оренбург 6 1 4 1 5-7 7
11
 Ахмат 6 1 3 2 9-8 6
12
 Ростов 6 1 2 3 7-10 5
13
 Родина 6 1 1 4 8-17 4
14
 Локомотив 6 0 3 3 5-8 3
15
 Акрон 6 0 3 3 6-15 3
16
 Факел 6 0 2 4 3-7 2
Результаты / календарь
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29 тур
30 тур
5.09 14:00 Крылья Советов – Краснодар 2 : 2
5.09 16:30 Зенит – ЦСКА - : -
5.09 19:00 Ростов – Факел - : -
6.09 14:00 Оренбург – Акрон - : -
6.09 16:15 Динамо Мх – Родина - : -
6.09 18:30 Динамо – Спартак - : -
6.09 20:45 Балтика – Локомотив - : -
7.09 19:30 Рубин – Ахмат - : -
Все результаты / календарь
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Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 5
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 5
Никита Кривцов
Никита Кривцов

Краснодар

 3
П
Юрий Горшков
Юрий Горшков

Крылья Советов

 3
Лечи Садулаев
Лечи Садулаев

Ахмат

 3
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 3
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 5 1 1
Джеффри Чинеду
Джеффри Чинеду

Крылья Советов

 2 1 0
Эгаш Касинтура
Эгаш Касинтура

Ахмат

 4 1 0
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