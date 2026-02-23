Миллер занял четвертое место в рейтинге самых влиятельных людей российского футбола

Шестой год подряд «СЭ» составляет рейтинг самых влиятельных людей российского футбола.

Благодаря главе «Газпрома» Алексею Миллеру бюджет «Зенита» остается самым большим среди клубов РПЛ (около 14 миллиардов рублей), что значительно больше, чем у идущего вторым «Спартака». Если клубу очень нужен был какой-либо дорогостоящий футболист сверх бюджета, только Миллер мог дать согласие на кредитование с целью привлечения дополнительных средств. В 2026 году эта практика отменена.

В 2025-м «Матч ТВ», который является активом «Газпром-Медиа», заключил новый контракт с РПЛ, общая сумма которого на четыре года составила более 30 миллиардов рублей.

Дюков и Дюмин в том числе при участии Миллера смягчили позицию министра спорта по поводу нового лимита на легионеров.