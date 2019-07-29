Милевский позвонил Карпину и попросил взять его в "Ростов"

Украинский нападающий брестского "Динамо" Артем Милевский во время интервью Евгению Савину на YouТube-канале "КраСава" позвонил главному тренеру "Ростова" Валерию Карпину и попросил взять его в клуб.

Диалог Милевского и Карпина:

Карпин: "Але".

Милевский: "Валерий Георгиевич?".

Карпин: "Да".

Милевский: "Добрый вечер, это Артём Милевский. Помните? "Динамо" Киев, Украина".

Карпин: "Да-да, помню".

Милевский: "Да, здравствуйте. Я вот сейчас в Бресте зажигаю, супер сейчас всё идет, мы к чемпионству идём очень большими шагами. Хотел бы перейти к вам в команду зимой, если получится. Возможно это?".

Карпин: "Ну, до зимы еще дожить надо. Нам всем надо дожить".

Милевский: "Такой футбол просто показываете сумасшедший. Первый тур – вообще сильно понравилось".

Карпин: "Угу. Посмотрим-посмотрим".

Милевский: "Реально очень хотелось бы поиграть под вашим руководством. Сколько можете заплатить, Георгич?".

Карпин: "Без понятия".

Милевский: "Без понятия? А можно этот разговор продолжить с вами? Понимаю, вы готовитесь…".

Карпин положил трубку, не дослушав.

– Поехал бы туда за полтишок в месяц. Даже за меньшие деньги, – заключил Милевский.