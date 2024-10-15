Вьештица: «Если бы меня позвали тренером в «Зенит», это было бы исполнением мечты»
Сербский бывший футболист «Зенита» Милан Вьештица, который ныне работает в тренерском штабе «Войводины», высказался о возможной работе в чемпионате России.
«Конечно, я бы смог работать в России. Я провел в России треть своей жизни, а Петербург для меня родной город. Если бы меня позвали работать в «Зенит», это было бы исполнением мечты», — приводит слова Вьештица Metaratings.ru.
12 октября «Войводина» сыграла с «Зенитом» товарищеский матч в Санкт-Петербурге, уступив со счетом 1:4.
Источник: Metaratings.ru
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Спартак – Краснодар
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