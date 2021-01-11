Защитник «Сочи» назвал некрасивым крики тренера «Спартака» судьям

Защитник «Сочи» Иван Миладинович раскритиковал главного тренера «Спартака» Доменико Тедеско после матча 18-го тура РПЛ с «Сочи» (0:1). Напомним, что после той встречи «Спартак» выступил с заявлением, в котором сообщил, что тренер вратарей «Сочи» Дмитрий Бородин позволил себе оскорбительные высказывания в адрес главного тренера красно-белых Доменико Тедеско. Бородин сказал Тедеско: «Это наша земля, наш Колизей» и попросил того вести себя потише.

— В недавнем скандальном матче Тедеско обвинял Бородина в расизме. Вас его слова удивили?

— Знаю, что там произошел какой-то конфликт, но я не в курсе. Ребята разговаривали на эту тему, но я как-то прослушал. Мне кажется, что ничего серьезного не произошло. Думаю, это просто недопонимание между Тедеско и Бородиным.

— Еще Доменико размахивал руками и, как говорят, кричал в сторону резервного арбитра. Вам это не показалось странным?

— Да, показалось. Это некрасиво! Тренер должен знать, как себя вести. Ему надо со своими ребятами работать, а не кричать что-то судьям. Иногда в нашу сторону тоже ошибаются, но в жизни так бывает. В «Сочи» не обращают на это внимания.

Напомним, что в перерыве того матча Тедеско повздорил Бородиным, а после игры — с голкипером Сосланом Джанаевым, после чего между командами началсь стычка.

(Данил Алешин)

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