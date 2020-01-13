Михаил Вартапетов: «В «Спартаке» много людей, которые просто получают зарплату»

Бывший глава медицинского департамента «Спартака» Михаил Вартапетов в интервью «РИА Новости» отметил, что в настоящее время большинство сотрудников просто получают заработную плату, а не живут футбольным клубом.

Вартапетов покинул пост руководителя медицинского департамента московского «Спартака» в сентябре. В клубе он работал с декабря 2008 года в качестве врача первой команды, а в 2013-м возглавил созданный тогда медицинский департамент.

— «Спартак» занимает абсолютно не свое место в таблице, — отметил Вартапетов. — Мне кажется, одна из основных причин — слишком резкая смена состава. Все-таки ротация в таком клубе должна происходить более мягко. Причем это касается не только футболистов, но и персонала, менеджмента, иных сотрудников клуба. По сути, «Спартак» обновился на 90%. Отсюда и столь неудачное выступление в чемпионате. Дело еще и в том, что я разделяю понятие сотрудник клуба «Спартак» и спартаковец. Далеко не всегда два этих пункта совпадают. Есть люди, которые просто получают деньги, работая в «Спартаке», а есть те, кто живет клубом. К сожалению, вторых сейчас осталось слишком мало".