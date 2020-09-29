Михаил Галактионов: «Назначение в «Динамо»? Все мысли на сегодняшний день связаны с молодежной сборной России»
18:54
Главный тренер молодежной сборной России Михаил Галактионов прокомментировал «СЭ» информацию о том, что он может возглавить московское «Динамо».
— Информация о моем возможном назначении в «Динамо» не соответствует действительности, — сказал Галактионов. — Сейчас готовимся к двум важнейшим матчам против сборных Эстонии и Латвии. Все мои мысли сейчас связаны с ними. (Евгений Белоусов)
Молодежная сборная России в октябре проведет два матч отбора чемпионата Европы-2021: с Эстонией (9 октября, Химки) и Латвией (13 октября, Рига).
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