Михаил Галактионов: «Назначение в «Динамо»? Все мысли на сегодняшний день связаны с молодежной сборной России»

Главный тренер молодежной сборной России Михаил Галактионов прокомментировал «СЭ» информацию о том, что он может возглавить московское «Динамо».

— Информация о моем возможном назначении в «Динамо» не соответствует действительности, — сказал Галактионов. — Сейчас готовимся к двум важнейшим матчам против сборных Эстонии и Латвии. Все мои мысли сейчас связаны с ними. (Евгений Белоусов)

Молодежная сборная России в октябре проведет два матч отбора чемпионата Европы-2021: с Эстонией (9 октября, Химки) и Латвией (13 октября, Рига).