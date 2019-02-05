Михаил Дегтярев: "Не хотелось бы, чтобы письмо Кокорина стало частью кампании по давлению на суд"

Председатель комитета по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев допустил, что открытое письмо форварда "Зенита" Александра Кокорина может быть расценено неоднозначно. По словам парламентария, оно может стать частью кампании по давлению на суд.

– Опубликование письма именно накануне суда может быть расценено неоднозначно, – отметил Дегтярев. – Не хотелось бы, чтобы его широкое обсуждение в СМИ оказалось частью кампании по давлению на суд. При этом раскаяться никогда не поздно. Жаль и потерпевших, и молодых спортсменов, которые ломают себе карьеру. Уверен, что суд примет во внимание все обстоятельства и, не зависимо от публикации, вынесет объективное решение.

Напомним, что следствие обратилось в суд с ходатайством о продлении с 8 февраля до 8 апреля арестов Александра, его младшего брата Кирилла, полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева и детского тренера Александра Протасовицкого. Сейчас они находятся под стражей в столичном СИЗО-2 "Бутырка" за участие в двух драках в центре Москвы, которые произошли в октябре 2018 года. (Андрей Сизякин)