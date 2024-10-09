Михаил Боярский отреагировал на травму полузащитника «Зенита» Глушенкова

Народный артист России и болельщик «Зенита» Михаил Боярский отреагировал на травму полузащитника сине-бело-голубых Максима Глушенкова.

Хавбек получил повреждение в матче 5-го тура групповой стадии Пути РПЛ FONBET Кубка России против «Акрона» (5:1). Позднее клуб из Санкт-Петербурга сообщил, что футболист пропустит около четырех недель.

«Очень печально и обидно, что Глушенков получил такую травму. Его приход в «Зенит» стал восхождением его карьеры. Он был полезен, поэтому без него будет тяжело. Это серьезный футболист, который приносит пользу команде. Но у «Зенита» нет зависимости от него в атаке. Думаю, команда и без него достаточно сильная и серьезная.

Глушенков пропустит матч с «Локомотивом»? Надеюсь, что он еще сможет восстановиться за это время. Но эту потерю «Зенит» будет учитывать и готовиться к варианту игры без него. Если же он сможет восстановиться, то все встанет на свои места», — приводит Legalbet слова Боярского.

В сезоне-2024/25 Глушенков принял участие в 10 матчах «Зенита» во всех турнирах, забил 9 голов и сделал 1 результативную передачу.