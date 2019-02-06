01:00 | Футбол — РПЛ

МФК "Спартак" предложил ХК "Спартак" провести матче на арене ФК "Спартак"

Обсудить
1

 Мини-футбольный клуб "Спартак" в своем Твиттере предложил хоккейному "Спартаку" провести домашний матч на "Открытие Арене". Этот стадион является домашним для футбольного "Спартака".

  - Так, сегодня до нас дошла информация, что ХК "Спартак" испытывает проблемы с проведением матчей первого раунда плей-офф. "Открытие Арена", не хотите предоставить площадку братьям?, - говорится в сообщении МФК "Спартак".

- Не испытываем, - ответил хоккейный "Спартак".

- Ложная тревога. Мы повторяем, ложная тревога. А идею нужно обязательно воплотить в жизнь, - отреагировал МФК "Спартак".

Все о КХЛ - здесь

Дополнительная информация

https://twitter.com/spartak_hc/status/1092887482113368067

Загрузка...
Материалы других СМИ