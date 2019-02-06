МФК "Спартак" предложил ХК "Спартак" провести матче на арене ФК "Спартак"

Мини-футбольный клуб "Спартак" в своем Твиттере предложил хоккейному "Спартаку" провести домашний матч на "Открытие Арене". Этот стадион является домашним для футбольного "Спартака".

- Так, сегодня до нас дошла информация, что ХК "Спартак" испытывает проблемы с проведением матчей первого раунда плей-офф. "Открытие Арена", не хотите предоставить площадку братьям?, - говорится в сообщении МФК "Спартак".

Так, сегодня до нас дошла информация, что @spartak_hc испытывает проблемы с проведением матчей первого раунда плей-офф. @otkritiearena, не хотите предоставить площадку братьям? 🤔🔝 – МФК Спартак Москва (@spartak_futsal) 5 февраля 2019 г.

- Не испытываем, - ответил хоккейный "Спартак".

Не испытываем 😉 – Spartak Moscow (@spartak_hc) 5 февраля 2019 г.

- Ложная тревога. Мы повторяем, ложная тревога. А идею нужно обязательно воплотить в жизнь, - отреагировал МФК "Спартак".

❗️Внимание!❗️

Ложная тревога. Мы повторяем, ложная тревога!🙅‍♂️

А идею нужно обязательно воплотить в жизнь😎 https://t.co/L25Hi0b5yW – МФК Спартак Москва (@spartak_futsal) 5 февраля 2019 г.

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