Мешков вошел в пятерку самых опытных судей России

Матч 3-го тура чемпионата России «Зенит» — «Ростов» стал для Виталия Мешкова 215-м в этом турнире в роли судьи. По этому показателю он догнал Николая Иванова и делит с ним пятое место в списке самых опытных рефери.

Лидирует Владислав Безбородов — у него 299 игр. За ним следуют Сергей Карасев (261 матч), Алексей Николаев (226) и Юрий Баскаков (225).