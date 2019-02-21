Мельгарехо вернулся в общую группу "Спартака"

Нападающий "Спартака" Лоренсо Мельгарехо вернулся в общую группу, информирует официальный сайт красно-белых. 28-летний парагваец получил частичное повреждение приводящей мышцы левого бедра 6 февраля в товарищеском матче с "Актобе" (2:2).
🙌🏻 Главное событие четверга: полузащитник Лоренсо @Melgarejo25 Мельгарехо приступил к занятиям в общей группе.– FC Spartak Moscow (@fcsm_official) 21 февраля 2019 г.
Подробности тренировочного дня: https://t.co/ym27lVTfy4#Спартак #КрасноБелыеСборы🇹🇷 #Spartak pic.twitter.com/WwZAt0M8G9
В текущем сезоне Мельгарехо провел 23 матча за "Спартак", забил 4 гола и отдал 1 результативную передачу.
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Дополнительная информация
https://spartak.com/news/2019-02-21-spartak_v_beleke_melga_v_stroyu/
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