21:07 | Футбол — РПЛ

Мельгарехо вернулся в общую группу "Спартака"

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Нападающий "Спартака" Лоренсо Мельгарехо вернулся в общую группу, информирует официальный сайт красно-белых. 28-летний парагваец получил частичное повреждение приводящей мышцы левого бедра 6 февраля в товарищеском матче с "Актобе" (2:2).

В текущем сезоне Мельгарехо провел 23 матча за "Спартак", забил 4 гола и отдал 1 результативную передачу.

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Дополнительная информация

https://spartak.com/news/2019-02-21-spartak_v_beleke_melga_v_stroyu/

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