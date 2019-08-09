Медведев рассказал, почему футболисты массово переходят из "Зенита" в "Сочи"

Генеральный директор "Зенита" Александр Медведев рассказал про взаимоотношения питерцев с клубом "Сочи", куда за последний месяц уже перешли семь футболистов.

– "Сочи" – это новый клуб, который только формируется, – цитирует "Фонтанка" Медведева. – С учетом качества наших игроков понятно, что они присылают запросы на этих футболистов. Ну а то, что у нас хорошие взаимоотношения, это не секрет. "Сочи" делает предложения, которые соответствуют рыночной ситуации. При этом клуб в состоянии сохранить игрокам их нынешнюю зарплату (по информации "Фонтанки", это стало возможно благодаря новому спонсору в лице Газпромбанка). Потому что по правилам РПЛ игрок может отказаться переходить даже в мадридский "Реал" или "Баварию", если его что-то не устраивает. Без желания самого футболиста его никуда продать нельзя. А что по поводу хорошего диалога между клубами, то после первых переходов налаживать его стало легче.

– Насколько на этот диалог влияют личные отношения с владельцем "Сочи" Борисом Ротенбергом?

– Я знаю его с давних времен, поэтому у нас хорошие отношения. Когда нужно, когда есть какие-то нерешенные вопросы, я решаю их лично с Борисом Романовичем по телефону.

– Вы уже говорили, что большинство переходов в "Сочи" оформлены как трансферы, но получает ли "Зенит" положенные в таких случаях компенсации за своих игроков?

– Да, я же сказал, что все трансферы соответствуют рыночным условиям. Без оплаты никаких трансферов не было, нет и не будет.