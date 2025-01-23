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Сегодня, 17:15

Медведев: «Клаудиньо — художник футбола. Подборку его голов можно пересматривать долго»

Владислав Маслов
Корреспондент
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Председатель правления «Зенита» Александр Медведев заявил, что можно долго смотреть, как полузащитник Клаудиньо забивал за петербургский клуб.
В среду «Зенит» объявил о переходе 27-летнего бразильца в катарский «Аль-Садд». По информации CNN Brasil, петербуржцы получат за продажу игрока 20 миллионов евро.

«Вклад Клаудиньо в победы «Зенита» очень трудно переоценить. Он вошел в команду очень быстро и блестяще, провел два очень хороших сезона. И даже когда у него игра не шла так хорошо, как раньше, он оставался игроком основного состава.

Он, как это можно говорить, настоящий художник футбола. Те более 50 очков в чемпионате, кубке и европейских соревнованиях, эти все голы и голевые передачи — одна другой лучше, их можно пересматривать. Советую посмотреть подборку голов, которую выложил «Зенит», ее можно смотреть без конца», — цитирует Медведева ТАСС.

Клаудиньо выступал за «Зенит» с 2021 года, он провел за команду 104 игры, забил 21 гол и сделал 26 голевых передач. Вместе с клубом футболист трижды выиграл чемпионат и Суперкубок России, а также один раз стал победителем кубка страны.

По итогам сезона-2021/22 бразильца признали лучшим футболистом РПЛ. В феврале 2023 года игрок получил российское гражданство.

Источник: ТАСС
Клаудиньо
ФК Зенит
Александр Медведев (руководитель)
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 6 1 34-12 39
2
 Зенит 18 12 3 3 37-12 39
3
 Спартак 18 11 4 3 36-14 37
4
 Динамо 18 10 5 3 37-20 35
5
 Локомотив 18 11 2 5 33-26 35
6
 ЦСКА 18 9 4 5 28-14 31
7
 Ростов 18 7 5 6 29-28 26
8
 Рубин 18 7 5 6 25-26 26
9
 Акрон 18 6 4 8 22-34 22
10
 Кр. Советов 18 5 3 10 19-29 18
11
 Динамо Мх 18 3 8 7 11-17 17
12
 Пари НН 18 4 4 10 15-34 16
13
 Химки 18 3 7 8 22-35 16
14
 Факел 18 2 8 8 11-25 14
15
 Ахмат 18 2 7 9 16-32 13
16
 Оренбург 18 1 5 12 16-33 8
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28.02 19:00
Динамо Мх – Локомотив
 - : -
1.03 14:00
Пари НН – Акрон
 - : -
1.03 16:30
Зенит – ЦСКА
 - : -
1.03 19:00
Ахмат – Рубин
 - : -
1.03 19:30
Краснодар – Кр. Советов
 - : -
2.03 14:00
Химки – Факел
 - : -
2.03 16:30
Спартак – Оренбург
 - : -
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Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

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Муталип Алибеков

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