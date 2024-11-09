Медина: «Спартак» на правильном пути»

Нападающий «Спартака» Хесус Медина оценил положение «красно-белых» после победы в матче 14-го тура чемпионата России с ЦСКА (2:0).

«Полагаю, в чемпионате в последнее время мы играем неплохо. Мы на правильном пути. Думаю, мы нашли свою игру. Победа над ЦСКА много значит для нас, но на этом нельзя останавливаться», — цитирует Медину Legalbet.

После 14 туров в нынешнем сезоне РПЛ «Спартак» с 25 очками занимает 5-е место в турнирной таблице.