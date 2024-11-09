Медина: «Спартак» на правильном пути»
Нападающий «Спартака» Хесус Медина оценил положение «красно-белых» после победы в матче 14-го тура чемпионата России с ЦСКА (2:0).
«Полагаю, в чемпионате в последнее время мы играем неплохо. Мы на правильном пути. Думаю, мы нашли свою игру. Победа над ЦСКА много значит для нас, но на этом нельзя останавливаться», — цитирует Медину Legalbet.
После 14 туров в нынешнем сезоне РПЛ «Спартак» с 25 очками занимает 5-е место в турнирной таблице.
Источник: Legalbet
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|33
|
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|14
|10
|1
|3
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|31
|
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|14
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|3
|28-16
|27
|
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|14
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|4
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|25
|
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|4
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|16
|
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|4
|3
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|
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|8
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|
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|14
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|6
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|12
|
14
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|14
|2
|6
|6
|9-21
|12
|
15
|Ахмат
|14
|1
|6
|7
|12-27
|9
|
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|1
|5
|8
|15-28
|8
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|9.11
|14:00
|
Локомотив – Факел
|- : -
|9.11
|16:30
|
Динамо Мх – Оренбург
|- : -
|9.11
|19:00
|
Ростов – Химки
|- : -
|9.11
|19:30
|
Динамо – Пари НН
|- : -
|10.11
|13:00
|
Кр. Советов – ЦСКА
|- : -
|10.11
|15:15
|
Спартак – Акрон
|- : -
|10.11
|17:30
|
Ахмат – Зенит
|- : -
|10.11
|19:45
|
Рубин – Краснодар
|- : -
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ЖК
|Г
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|8
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|8
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|7
|П
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|8
|
|
Кладуио Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|6
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Муталип Алибеков
Динамо Мх
|5
|1
|0
|
|
Фернандо Костанца
Крылья Советов
|11
|1
|3
|
|
Руслан Литвинов
Спартак
|12
|1
|3
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