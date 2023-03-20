Медина прокомментировал победу ЦСКА над «Зенитом»

Полузащитник ЦСКА Хесус Медина выложил в социальных сетях пост, посвященный победе армейцев над «Зенитом» (1:0) в 20-м туре РПЛ.

«Дома мы намного сильнее вместе с нашими болельщиками!» — написал Медина в социальных сетях, приложив фотографии с матча.

Встреча проходила 19 марта. Единственный гол на 72-й минуте забил форвард ЦСКА Федор Чалов. После 20 туров армейцы с 35 очками занимают пятое место в турнирной таблице РПЛ.