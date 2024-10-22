Маурисио рассказал, что получил от Кадырова в подарок бутсы с бриллиантами

Бывший футболист «Ахмата» Маурисио в интервью «СЭ» рассказал, какой подарок получил от главы Чеченской республики Рамзана Кадырова.

— В 2014 году Кадыров устроил командный ужин в своей резиденции. И каждому игроку, члену тренерского штаба и персонала вручал медаль «За заслуги перед Чеченской Республикой». Вызывают меня, а медали нет. Спрашиваю у Кадырова: «А где медаль?»

— Что он тебе ответил?

— Он мне подарил коробку, в которой были бутсы с бриллиантами. Я пошутил, что это не медаль, а он назвал меня легендой «Терека». Это самый лучший подарок, который я получал в жизни. Потом еще и медаль получил.

— Где сейчас тот подарок и медаль?

— Храню их у себя в Бразилии. Когда мне их вручили, то понял, насколько сильно меня уважают в Грозном. Еще раз скажу, что для меня все руководители, персонал клуба и игроки стали большой семьей, которую очень уважаю. С ними никогда не было проблем.

Маурисио выступал за «Ахмат» с 2010 по 2016 год. Он провел за клуб 172 матча, забил 28 голов и отдал 16 голевых передач.