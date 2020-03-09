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Матвей Сафонов: «Игра со «Спартаком» была тяжелой по накалу»

18:50

Вратарь «Краснодара» Матвей Сафонов поделился впечатлениями от матча 21-го тура Тинькофф-чемпионата России против «Спартака» (1:0). Голкипер сыграл на ноль и получил приз лучшему игроку встречи.

— Прежде всего игра была тяжелой по накалу. Моменты были у обеих команд. Больше была моральная нагрузка, — сказал Сафонов в эфире «Матч премьер». — Ребята сделали большой объем работы. Это больше командный приз, чем мой.

Небольшое неудобство вызывает языковой барьер с Кайю, но он уже понимает все команды. Думаю, связка защитников будет еще больше сыгрываться.

После момента у «Спартака» ребята поняли, что нужно больше концентрироваться и довели игру до победы.

Спартак — Краснодар

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Материалы сюжета: РПЛ-2019/20. 21-й тур. «Ростов» — ЦСКА, «Спартак» — «Краснодар» и другие матчи




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