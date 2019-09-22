Матвеев считает, что тренерский штаб «Краснодара» не угадал с составом на матч с ЦСКА

Главный тренер «Краснодара» Сергей Матвеев после поражения от ЦСКА (2:3) в матче 10-го тура чемпионата России подвел итоги встречи. Игра проходила в Москве на стадионе «ВЭБ Арена».

— Первый тайм «Краснодар» провалил и плохо вошел в игру, — сказал Матвеев в эфире телеканала «Матч Премьер». - Во втором тайме забили два гола и могли сравнять счет. Сделали две замены, которые кардинально изменили ход встречи. Мяч плохо держался у «Краснодара»? Наверное, немного не угадали с составом. Кто именно? Без комментариев. Вторым таймом доволен в принципе.

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