Матиас Норманн: «Кроме восьми минут, «Ростов» играл в хороший футбол»
22:28
Полузащитник «Ростова» Матиас Норманн подвел итоги матча 22-го тура Тинькофф чемпионата России против «Локомотива».
— «Ростов» владел преимуществом, но в концовке первого тайма пропустили трижды. Что произошло с командой?
— Возможно, мы чуть-чуть потеряли концентрацию, где-то не хватило везения. Сейчас трудно объяснить это все, думаю, тренерский штаб разберет все ошибки.
— Что говорил Валерий Карпин в перерыве матча?
— Это все останется в раздевалке. Считаю, что кроме тех восьми минут в первом тайме, все остальное время мы играли в хороший футбол. Валерий Георгиевич такого же мнения. Нам нужно продолжать играть в свой футбол и тогда все будет хорошо.
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Материалы сюжета: РПЛ-2019/20. 22-й тур. «Ростов» — «Локомотив» и другие матчи