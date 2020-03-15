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Матиас Норманн: «Кроме восьми минут, «Ростов» играл в хороший футбол»

22:28

Полузащитник «Ростова» Матиас Норманн подвел итоги матча 22-го тура Тинькофф чемпионата России против «Локомотива».

— «Ростов» владел преимуществом, но в концовке первого тайма пропустили трижды. Что произошло с командой?

— Возможно, мы чуть-чуть потеряли концентрацию, где-то не хватило везения. Сейчас трудно объяснить это все, думаю, тренерский штаб разберет все ошибки.

— Что говорил Валерий Карпин в перерыве матча?

— Это все останется в раздевалке. Считаю, что кроме тех восьми минут в первом тайме, все остальное время мы играли в хороший футбол. Валерий Георгиевич такого же мнения. Нам нужно продолжать играть в свой футбол и тогда все будет хорошо.

Дополнительная информация:

http://www.fc-rostov.ru/press/news/13391

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Материалы сюжета: РПЛ-2019/20. 22-й тур. «Ростов» — «Локомотив» и другие матчи




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