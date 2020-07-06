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Матчи «Оренбурга» против ЦСКА и «Ростова» начнутся позже из-за жары

6 июля 2020, 14:48
Игроки «Оренбурга». Фото ФК «Оренбург»
Игроки «Оренбурга». Фото ФК «Оренбург»
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РПЛ на официальном сайте сообщила о переносе матчей «Оренбург» — ЦСКА и «Оренбург» — «Ростов» на более позднее время.

Такое решение связано из-за аномально высокой температуры, которая может установиться в дни игр. Матч против ЦСКА (8 июля) вместо 16:00 начнется в 18:00 мск, а матч против «Ростова» (12 июля) вместо 18:00 начнется в 20:00 мск.

«Оренбург» после 26 матчей занимает последнее место в турнирной таблице, имея в активе 23 очка.

Дополнительная информация:

https://premierliga.ru/news/rfpl/news_25067.html

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