Матчи «Оренбурга» против ЦСКА и «Ростова» начнутся позже из-за жары

РПЛ на официальном сайте сообщила о переносе матчей «Оренбург» — ЦСКА и «Оренбург» — «Ростов» на более позднее время.

Такое решение связано из-за аномально высокой температуры, которая может установиться в дни игр. Матч против ЦСКА (8 июля) вместо 16:00 начнется в 18:00 мск, а матч против «Ростова» (12 июля) вместо 18:00 начнется в 20:00 мск.

«Оренбург» после 26 матчей занимает последнее место в турнирной таблице, имея в активе 23 очка.