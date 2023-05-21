Матч «Спартак» — ЦСКА доверили судить немцу Майеру. Историческое решение 18 лет назад
Завтра исполнится 18 лет историческому событию — 22 мая 2005 года игру чемпионата России впервые обслуживал иностранный арбитр. Матч 9-го тура РПЛ «Спартак» — ЦСКА (1:3) судил немец Флориан Майер. Обязанности резервного рефери выполнил Николай Иванов — перед началом встречи он также поработал переводчиком для капитанов команд Егора Титова и Игоря Акинфеева.
Помогали Майеру Кристиан Шраэр и Фолькер Вецель. Один из них заметил дырку в сетке ворот Акинфеева. Матч пришлось задержать, пока ее приводили в порядок.
— Мы давно обсуждали такую возможность и планировали пригласить на матч этих команд иностранного арбитра, — рассказал «СЭ» за несколько дней до матча председатель Коллегии футбольных арбитров Николай Левников. — Удалось договориться с Фолькером Ротом, возглавляющим судейские комитеты УЕФА и Германии. Я также беседовал с итальянцем Коллиной, датчанином Нильсеном, греком Вассарасом, норвежцем Хауге, но по разным причинам (в основном из-за занятости на играх чемпионатов своих стран) договориться с ними не удалось. Майер входит в топ-класс европейских арбитров, 28 мая ему предстоит судить финал Кубка Германии. Оплату Майеру и его двум помощникам (компенсация за проезд плюс гонорар) осуществит РФС — исходя из наших расценок, установленных для чемпионата России (на тот период это было около 2400 евро. — Прим. А.Б.).
— Идею приглашения на матч российского чемпионата судьи из ведущей футбольной державы Европы мы вынашивали уже давно, — признался в интервью «СЭ» на тот момент генеральный директор «Спартака» Юрий Первак. — И дело не в том, что в России не хватает арбитров, — хотелось попробовать что-то новое. Многие говорят о судейской проблеме, но нужно и делать. Думаю, приглашение зарубежного арбитра должно по-хорошему подстегнуть и наших судей. Президент РФС Виталий Мутко одобрил эту идею, глава КФА Левников был не против. Когда ЦСКА играл на Кубок с «Зенитом», я позвонил президенту армейцев Евгению Гинеру. Он тоже согласился, но не был до конца уверен, что идея воплотится в жизнь из-за занятости большинства западных судей в национальных чемпионатах. В итоге удалось договориться с Майером, арбитром, который известен и в Германии, и за ее пределами.
Нельзя сказать, что немец провел выдающийся матч, преподав урок российским коллегам. Но магия иностранного имени сыграла свою роль: обе команды поставили Майеру по пять баллов. Тогда мы в рамках конкурса «СЭ» «Золотая мантия» собирали оценки клубов, выводя общий средний балл арбитра. Делегат матча Алексей Спирин поставил судье 8,5, а «СЭ» — 7 баллов.
А вот как оценил работу Майера капитан «Спартака» Егор Титов:
— Немец во время игры постоянно улыбался, а когда изредка ошибался — приносил извинения. Свистел он только по делу, позволяя, на радость болельщикам, поддерживать высокий темп игры.
Для сравнения: в том туре Альмир Каюмов, судивший игру «Торпедо» — «Локомотив» (0:1) получил 8 баллов от «СЭ», 10 — от команд и 8,2 — он делегата. Наш рефери по средней оценке обошел гастарбайтера.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|28
|20
|6
|2
|72-19
|66
|
2
|ЦСКА
|27
|16
|6
|5
|51-24
|54
|
3
|Ростов
|27
|14
|8
|5
|44-35
|50
|
4
|Спартак
|27
|14
|8
|5
|58-36
|50
|
5
|Ахмат
|28
|15
|4
|9
|47-34
|49
|
6
|Динамо
|28
|13
|6
|9
|47-38
|45
|
7
|Краснодар
|27
|12
|7
|8
|57-44
|43
|
8
|Оренбург
|28
|12
|4
|12
|52-54
|40
|
9
|Локомотив
|28
|11
|6
|11
|47-43
|39
|
10
|Сочи
|27
|11
|4
|12
|36-48
|37
|
11
|Урал
|27
|8
|6
|13
|29-42
|30
|
12
|Факел
|28
|5
|12
|11
|34-46
|27
|
13
|Кр. Советов
|27
|6
|8
|13
|27-43
|26
|
14
|Пари НН
|27
|6
|5
|16
|27-50
|23
|
15
|Химки
|28
|4
|6
|18
|25-62
|18
|
16
|Торпедо
|28
|3
|4
|21
|20-55
|13
|20.05
|14:00
|
Локомотив – Факел
|1 : 0
|20.05
|16:30
|
Торпедо – Динамо
|0 : 3
|20.05
|16:30
|
Оренбург – Зенит
|2 : 2
|20.05
|19:00
|
Ахмат – Химки
|3 : 0
|21.05
|14:00
|
Кр. Советов – Урал
|- : -
|21.05
|16:30
|
Спартак – ЦСКА
|- : -
|21.05
|19:00
|
Краснодар – Ростов
|- : -
|22.05
|19:00
|
Пари НН – Сочи
|- : -
|Г
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|23
|
|
Квинси Промес
Спартак
|18
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|17
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|10
|
|
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|9
|
|
Александр Соболев
Спартак
|9
|И
|К
|Ж
|
|
Гленн Бейл
Крылья Советов
|25
|1
|4
|
|
Максим Ненахов
Локомотив
|18
|1
|3
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|26
|1
|7