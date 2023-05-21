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Судейство

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Матч «Спартак» — ЦСКА доверили судить немцу Майеру. Историческое решение 18 лет назад

Александр Бобров
Шеф-редактор
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Флориан Майер и Егор Титов.
Фото Александр Вильф, архив «СЭ»

Завтра исполнится 18 лет историческому событию — 22 мая 2005 года игру чемпионата России впервые обслуживал иностранный арбитр. Матч 9-го тура РПЛ «Спартак» — ЦСКА (1:3) судил немец Флориан Майер. Обязанности резервного рефери выполнил Николай Иванов — перед началом встречи он также поработал переводчиком для капитанов команд Егора Титова и Игоря Акинфеева.

Помогали Майеру Кристиан Шраэр и Фолькер Вецель. Один из них заметил дырку в сетке ворот Акинфеева. Матч пришлось задержать, пока ее приводили в порядок.

— Мы давно обсуждали такую возможность и планировали пригласить на матч этих команд иностранного арбитра, — рассказал «СЭ» за несколько дней до матча председатель Коллегии футбольных арбитров Николай Левников. — Удалось договориться с Фолькером Ротом, возглавляющим судейские комитеты УЕФА и Германии. Я также беседовал с итальянцем Коллиной, датчанином Нильсеном, греком Вассарасом, норвежцем Хауге, но по разным причинам (в основном из-за занятости на играх чемпионатов своих стран) договориться с ними не удалось. Майер входит в топ-класс европейских арбитров, 28 мая ему предстоит судить финал Кубка Германии. Оплату Майеру и его двум помощникам (компенсация за проезд плюс гонорар) осуществит РФС — исходя из наших расценок, установленных для чемпионата России (на тот период это было около 2400 евро. — Прим. А.Б.).

— Идею приглашения на матч российского чемпионата судьи из ведущей футбольной державы Европы мы вынашивали уже давно, — признался в интервью «СЭ» на тот момент генеральный директор «Спартака» Юрий Первак. — И дело не в том, что в России не хватает арбитров, — хотелось попробовать что-то новое. Многие говорят о судейской проблеме, но нужно и делать. Думаю, приглашение зарубежного арбитра должно по-хорошему подстегнуть и наших судей. Президент РФС Виталий Мутко одобрил эту идею, глава КФА Левников был не против. Когда ЦСКА играл на Кубок с «Зенитом», я позвонил президенту армейцев Евгению Гинеру. Он тоже согласился, но не был до конца уверен, что идея воплотится в жизнь из-за занятости большинства западных судей в национальных чемпионатах. В итоге удалось договориться с Майером, арбитром, который известен и в Германии, и за ее пределами.

Нельзя сказать, что немец провел выдающийся матч, преподав урок российским коллегам. Но магия иностранного имени сыграла свою роль: обе команды поставили Майеру по пять баллов. Тогда мы в рамках конкурса «СЭ» «Золотая мантия» собирали оценки клубов, выводя общий средний балл арбитра. Делегат матча Алексей Спирин поставил судье 8,5, а «СЭ» — 7 баллов.

А вот как оценил работу Майера капитан «Спартака» Егор Титов:

— Немец во время игры постоянно улыбался, а когда изредка ошибался — приносил извинения. Свистел он только по делу, позволяя, на радость болельщикам, поддерживать высокий темп игры.

Для сравнения: в том туре Альмир Каюмов, судивший игру «Торпедо» — «Локомотив» (0:1) получил 8 баллов от «СЭ», 10 — от команд и 8,2 — он делегата. Наш рефери по средней оценке обошел гастарбайтера.

Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
Флориан Майер
2
8
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 28 20 6 2 72-19 66
2
 ЦСКА 27 16 6 5 51-24 54
3
 Ростов 27 14 8 5 44-35 50
4
 Спартак 27 14 8 5 58-36 50
5
 Ахмат 28 15 4 9 47-34 49
6
 Динамо 28 13 6 9 47-38 45
7
 Краснодар 27 12 7 8 57-44 43
8
 Оренбург 28 12 4 12 52-54 40
9
 Локомотив 28 11 6 11 47-43 39
10
 Сочи 27 11 4 12 36-48 37
11
 Урал 27 8 6 13 29-42 30
12
 Факел 28 5 12 11 34-46 27
13
 Кр. Советов 27 6 8 13 27-43 26
14
 Пари НН 27 6 5 16 27-50 23
15
 Химки 28 4 6 18 25-62 18
16
 Торпедо 28 3 4 21 20-55 13
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20.05 14:00
Локомотив – Факел
 1 : 0
20.05 16:30
Торпедо – Динамо
 0 : 3
20.05 16:30
Оренбург – Зенит
 2 : 2
20.05 19:00
Ахмат – Химки
 3 : 0
21.05 14:00
Кр. Советов – Урал
 - : -
21.05 16:30
Спартак – ЦСКА
 - : -
21.05 19:00
Краснодар – Ростов
 - : -
22.05 19:00
Пари НН – Сочи
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