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Матч «Локомотив» — «Спартак» перенесли из-за выступления «Краснодара» в Лиге Европы

15:56
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В связи с поздним началом выездного матча группового турнира Лиги Европы «Трабзонспор» — «Краснодар», были внесены изменения в 14-м туре чемпионата России.

Так, матч «Локомотив» — «Спартак» начнется в 16:30 по московскому времени, а встреча «Краснодар» — «Оренбург» — в 19:00 (мск).

Время начала матчей согласованно с клубами РПЛ и основным вещателем.

Локомотив — Спартак

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