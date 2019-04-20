Мать Кокориных показала видео из кафе за минуту до удара стулом Пака

Мать братьев Александра и Кирилла Кокориных Светлана в своем Инстаграме разместила запись из кафе "Кофемания", которая была сделана утром 8 октября 2018 года. На записи – фрагмент видео до конфликта компании Кокориных, полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева и его друга, детского тренера Александра Протасовицкого с чиновником Минпромторга Денисом Паком. После перебранки форвард "Зенита" ударил Пака стулом.

В описании Светлана Кокорина сообщила (орфография и пунктуация сохранены): "Меня просили показать, что же происходило до удара. А за минуту до удара, ребята собирались уходить. Они одевались и разговаривали между собой. Настроение было хорошее, никакой агрессии они не проявляли, между собой не сговаривались и тем более не хулиганили. Если бы господин Пак не начал нервно им говорить мерзости, ничего бы не произошло. Но с его стороны был негатив и при после того как он нервно закрыл крышку ноутбука, сразу же видно как он говорит мерзкое слово матом. Это и стало началом конфликта. На хорошей аппаратуре это слово очень хорошо читается с его губ. Это точно не слово " хамло" о чем он говорил на суде (смайл)".

Вчера "РЕН ТВ" опубликовал полное видео выяснения отношений между компанией Кокориных и Мамаева с Паком и гендиректором НАМИ Сергеем Гайсиным, который опоздал на встречу со знакомым чиновником и появился в кафе после начала конфликта. В Пресненском районном суде накануне завершилась вторая неделя слушаний по существу дела.

Суд Кокорина и Мамаева: live!