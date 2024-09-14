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Сегодня, 21:30

Масалитин — о дебюте Гуарирапы: «Очень хорошо смотрелся. Не в чем в упрекнуть»

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Бывший игрок ЦСКА Валерий Масалитин в комментарии для «СЭ» оценил дебют нападающего армейцев Сауля Гуарирапы в матче с «Зенитом» (0:1).

«Гуарирапа очень хорошо смотрелся. Вышел, и очень понравился по движению, по открываниям за спину на скорости, по принятию мяча. Дебют себе в актив он может занести. Его, как и армейцев в принципе, не в чем в этом матче упрекнуть», — сказал Масалитин «СЭ».

ЦСКА после 8-ми туров с 13 очками идет пятым в турнирной таблице РПЛ. В следующем туре команда Марко Николича в в гостях встретится с «Рубином» 21 сентября.

ЦСКА арендовал Гуарирапу у «Сочи» до конца сезона-2024/25 с правом выкупа. Футболист выступал за сочинцев с января 2024 года, за это время он забил 10 голов и сделал 4 результативные передачи в 20 матчах.

Денис Сафронов

Валерий Масалитин
ФК Зенит
ФК ЦСКА (Москва)
Сауль Гуарирапа
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 Зенит 8 6 2 0 19-1 20
2
 Краснодар 8 5 3 0 11-3 18
3
 Локомотив 8 6 0 2 19-12 18
4
 Спартак 7 4 2 1 10-3 14
5
 ЦСКА 8 4 1 3 15-5 13
6
 Динамо 7 4 1 2 11-6 13
7
 Ростов 8 3 2 3 13-15 11
8
 Рубин 8 3 1 4 11-14 10
9
 Кр. Советов 8 3 0 5 8-13 9
10
 Динамо Мх 7 2 2 3 3-6 8
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 Пари НН 8 2 1 5 6-15 7
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 Химки 7 1 3 3 9-13 6
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 Оренбург 8 1 3 4 11-17 6
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