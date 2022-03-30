Исполняющий обязанности главного тренера «Локомотива» Марвин Комппер в интервью клубной пресс-службе рассказал о своей работе в России. По его словам, он старается адаптироваться к новым реалиям.

— Когда возник вариант с «Локомотивом» и поступило предложение поработать в клубе, о чем вы подумали, долго ли размышляли? Советовались ли с кем-то?

— Все произошло очень быстро. Времени на размышления практически не было. Не секрет, что меня очень хорошо знают Ральф Рангник и Ларс Корнетка, они же позвали меня в «Локомотив». Они очень хорошо знали меня как игрока, были свидетелями практически всей моей карьеры. В «Локомотиве» происходили изменения, менялся тренерский штаб, поэтому решение надо было принимать очень быстро. Я воспринял предложение «Локомотива» прежде всего как большую честь, новый вызов в карьере. Поэтому я не колебался, принял этот вызов и продолжаю смотреть с оптимизмом в будущее.

— Вы начинали работать в «Локомотиве» одним из помощников в составе тренерского штаба, сейчас отвечаете за подготовку команды к матчам. Когда перемены произошли, волновались или сразу были уверены, что все пойдет как надо?

— Все произошло неожиданно. Обстоятельства, фон этой тренерской замены, конечно, были невеселыми. Но еще игроком я привык думать не столько о проблемах, сколько об их решении. Волнения точно не было. Когда ситуация сложилась таким образом, я с готовностью принял этот вызов и стал делать все возможное, чтобы помогать «Локомотиву» быть лучше, чтобы найти оптимальные пути в этой ситуации, адаптироваться к новым реалиям.