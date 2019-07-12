Мартин Йиранек: "Уверен, сейчас "Спартак" выбрал правильный путь развития"

Экс-защитник "Спартака" Мартин Йиранек считает, что клуб выбрал правильный путь развития. В первом туре нового сезона красно-белые сыграют 13 июля ротив "Сочи".

– Уверен, сейчас "Спартак" выбрал правильный путь развития, – цитируют "Известия" Йиранека. – У москвичей очень хорошая академия и хватает талантливых молодых игроков. Возможно, этот путь не сразу даст свои плоды и придется немного подождать. Но в целом считаю это правильным решением. Также отмечу, что у команды появился новый капитан – Георгий Джикия. Это правильный выбор главного тренера, так как Георгий обладает отличными лидерскими качествами.

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