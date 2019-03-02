Марко Трабукки: "Если есть угрозы жене Федотова, надо обратиться в полицию и выяснить, кто звонил"

Футбольный агент Марко Трабукки в интервью "СЭ" рассказал о войне компроматов, в центре которой он оказался. Он отметил, что главный тренер "Оренбурга" Владимир Федотов должен обратиться в полицию, если кто-то угрожает его жене.

– Федотов заявил о том, что его жене раздаются звонки с угрозами. Почему не обращается в полицию, чтобы отследить, кто набирает?

– Мне об этой истории несколько недель назад рассказал Кияев. Если есть подобные угрозы, нужно обратиться в полицию и провести расследование, кто звонил. Я, к сожалению, провел весь февраль под дождем в Белеке, занимаясь своей командой – юрмальским "Спартаком". За новостями российского футбола не следил.

– Вы общаетесь с Федотовым?

– Только по игрокам, которых он хотел приобрести. Мне передали контракты, которые я должен проверять. Тренер сказал, что хочет двух футболистов – Козлова и Самошникова. По первому удалось договориться с агентом Мавлетдиновым. Он, кстати, партнер агента Эдуарда Сафонова, который был уволен из "Оренбурга". Несмотря на все это, мы конструктивно сработали на благо парня и клуба, подписав долгосрочный контракт. Я учился на спортивного директора в итальянской школе "Коверчано" в далеком 2008-м году и я прекрасно отдаю себе отчет, что должен уметь работать со всеми агентами, вне зависимости от того, какие между нами отношения. (Сергей Егоров)

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