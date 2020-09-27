Марко Николич: «Спасибо всем «экспертам» в СМИ. Из-за них мне не нужно было мотивировать команду перед ЦСКА»

Главный тренер «Локомотива» Марко Николич прокомментировал победу над ЦСКА (1:0) в матче 9-го тура Тинькофф РПЛ.

— Можно ли сказать, что это была тактическая победа?

— Нет, это была победа команды, — сказал в эфире «Матч ТВ» Николич. — Поздравляю команду с победой, мы заработали 3 важных очка. Продолжаем нашу работу, ничего большого не сделали. Мне сегодня понравилось, что «Локомотив» был настоящей командой на поле. Хочу напомнить, что за последние четыре игры мы не пропустили ни одного мяча, хотя и играли против «Зенита», «Ростова», ЦСКА и «Тамбова».

Наши игроки попадали в штанги, перекладины, мы могли заканчивать матч еще раньше, но команда — все равно молодцы, бойцы. Мне понравилось то, что я увидел на поле. Еще хочу сказать спасибо всем «экспертам», которые сделали за меня всю работу. Мне не нужно было специально мотивировать команду, надо было только повторить то, что было в СМИ за последние 7 дней. Спасибо еще раз, мы продолжаем нашу работу, вы — продолжайте вашу.