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Сегодня, 21:36

Николич — о победе ЦСКА над «Факелом»: «Главное, что правильно закончили этот этап сезона»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Главный тренер ЦСКА Марко Николич подвел итоги матча против «Факела» (1:0) в 18-м туре РПЛ.

«Конечно, ребята — молодцы. Очень понравилась сегодняшняя игра. В первую очередь самоотдачей — она была на самом высоком уровне. У «Факела» было отличная беспроигрышная серия, и многие команды теряли очки именно здесь. Нам удалось забрать три очка, и я очень этому рад. Но в первую очередь доволен борьбой, желанием, концентрацией, самоотдачей. Жаль, что не сумели забить еще один гол во втором тайме. Но главное, что правильно закончили этот этап сезона. Сейчас надо отдохнуть, а затем готовиться к сборам и ко второй части сезона», — цитирует Николича пресс-служба армейцев.

ЦСКА (31 очко) ушел на зимнюю паузу на шестом месте в РПЛ. «Факел» (14) завершил первую часть сезона на 14-й позиции.

Воронежцы продлили серию без побед в чемпионате России до 6 матчей. В последний раз команда Дмитрия Пятибратова набрала три очка в игре с «Ахматом» (3:2), которая прошла 18 октября.

Источник: ФК ЦСКА
Футбол
РПЛ
ФК Факел (Воронеж)
ФК ЦСКА (Москва)
Марко Николич
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Положение команд
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Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 6 1 34-12 39
2
 Зенит 18 12 3 3 37-12 39
3
 Спартак 18 11 4 3 36-14 37
4
 Динамо 18 10 5 3 37-20 35
5
 Локомотив 18 11 2 5 33-26 35
6
 ЦСКА 18 9 4 5 28-14 31
7
 Ростов 18 7 5 6 29-28 26
8
 Рубин 18 7 5 6 25-26 26
9
 Акрон 18 6 4 8 22-34 22
10
 Кр. Советов 18 5 3 10 19-29 18
11
 Динамо Мх 18 3 8 7 11-17 17
12
 Пари НН 18 4 4 10 15-34 16
13
 Химки 18 3 7 8 22-35 16
14
 Факел 18 2 8 8 11-25 14
15
 Ахмат 18 2 7 9 16-32 13
16
 Оренбург 18 1 5 12 16-33 8
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7.12 14:00
Спартак – Пари НН
 3 : 0
7.12 16:30
Зенит – Акрон
 1 : 2
7.12 16:30
Ростов – Кр. Советов
 3 : 1
7.12 19:00
Динамо Мх – Рубин
 2 : 3
8.12 14:00
Динамо – Химки
 4 : 1
8.12 16:30
Факел – ЦСКА
 0 : 1
8.12 19:00
Ахмат – Оренбург
 1 : 0
8.12 19:30
Краснодар – Локомотив
 0 : 0
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Манфред Угальде

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Спартак

 15
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 10
Мирлинд Даку

Мирлинд Даку

Рубин

 9
П
Бителло

Бителло

Динамо

 8
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 8
Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 6
И К Ж
Муталип Алибеков

Муталип Алибеков

Динамо Мх

 9 1 1
Данила Прохин

Данила Прохин

Оренбург

 14 1 5
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Фернандо Костанца

Крылья Советов

 11 1 3
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