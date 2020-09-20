Марко Николич: «Очень важные три очка. С психологической точки зрения»

Главный тренер «Локомотива» Марко Николич поделился впечатлениями от матча 8-го тура Тинькофф чемпионата России против «Тамбова» (1:0).

— Поздравляю игроков с победой, — сказал Николич в эфире «Матч Премьер». — Очень важные три очка. В том числе с психологической точки зрения. Шаг за шагом движемся вперед.

Не хочу никого выделять. Всегда хорошо, когда выигрываешь.

Мы перестраиваем команду. И продолжаем этот процесс. Нужно время.