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Марко Николич: «Очень важные три очка. С психологической точки зрения»

21:17
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Главный тренер «Локомотива» Марко Николич поделился впечатлениями от матча 8-го тура Тинькофф чемпионата России против «Тамбова» (1:0).

— Поздравляю игроков с победой, — сказал Николич в эфире «Матч Премьер». — Очень важные три очка. В том числе с психологической точки зрения. Шаг за шагом движемся вперед.

Не хочу никого выделять. Всегда хорошо, когда выигрываешь.

Мы перестраиваем команду. И продолжаем этот процесс. Нужно время.

Локомотив — Тамбов

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