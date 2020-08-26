Марко Николич: «Локомотив» играл высокомерно. Вечером проведем серьезный разговор»

Главный тренер «Локомотива» Марко Николич на пресс-конференции подвел итоги матча 5-го тура Тинькофф РПЛ с «Ахматом» (2:3).

— В первом тайме мы будто не вышли на поле, — заявил Николич. — Мы играли очень медленно, были высокомерны. Не уважали ни мяч, ни соперника, ни себя, а так невозможно в футболе. Во втором тайме была хорошая энергия, появились моменты, и мы забили голы. Когда пропустили, допустили очень большие ошибки — преподнесли настоящие подарки нашим соперникам. Я не доволен, и у нас сегодня вечером проведем серьезный разговор. У нас серьезные проблемы, ведь вы видели, сколько основных игроков не было на поле. Капитан получил травму в конце первого тайма, но нужно собираться и готовиться к следующим матчам.

— Мурило допустил однотипную ошибку в двух матчах подряд. Какие будут выводы? Что происходит с обороной?

— В субботу у нас все было очень хорошо организовано. Сейчас после первого же момента у наших ворот мы пропустили, потому что мы допустили большие ошибки. Все моменты «Ахмата» — наши подарки. Три дня назад мы проиграли в первый раз за 12 матчей в российской лиге. После этого все поменялось. В футболе невозможно постоянно выигрывать. Нужно показать характер, нужно бороться — все, что мы сделали во втором тайме. Что мешало показать все это в первом тайме? Будем работать над ошибками. (Евгений Белоусов)