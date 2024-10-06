Марко Николич: «ЦСКА заслужил победу в матче с «Динамо»

Главный тренер ЦСКА Марко Николич прокомментировал победу своей команды над «Динамо» (2:1) в матче 11-го тура РПЛ.

— Хороший футбольный обмен в московском дерби, хорошая футбольная погода. В первую очередь, нужно поздравить нашу команду с победой. Также нужно сказать спасибо болельщикам, которые были на всех трибунах стадиона. Очень приятно видеть поддержку на выездных матчах, как на последней кубковой игре.

Это очень важно для нас. Я повторяю уже в двадцатый раз, что футбол для болельщиков, а не для телевизора, потому что очень важна синергия, которая происходит между игроками и болельщиками.

По игре могу сказать, что мы заслужили победу. Первый тайм был полностью за нами, все устраивало и все получалось кроме завершения. Это разочаровало, потому что надо было завершать еще в первом тайме с крупным счетом. Конечно, во втором тайме «Динамо» развернулось. Карраскаль забил красивый гол, и тогда перешло преимущество к ним. Но мы смогли выпустить трех качественных футболистов, после чего у нас вновь пошли моменты. Куча ударов, моментов, и мы рады за Мусаева и за то, что он забил, — сказал Николич.

Команда Марко Николича перешла на четвертое место в таблице РПЛ с 20 очками. «Динамо» опустилось на пятую строчку, уступая армейцам по дополнительным показателям.

В следующем матче бело-голубые сыграют в гостях с «Рубином» 20 октября, а красно-синие днем ранее встретятся на выезде с махачкалинским «Динамо».

Денис Сафронов