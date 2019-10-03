Маркизио рассказал, почему принял решение завершить карьеру

Экс-полузащитник «Ювентуса» Клаудио Маркизио на пресс-конференции объявил о завершении карьеры.

— Я реализовал свою мечту и пришло время уйти, — цитирует Маркизио Sky Sports. — В последние несколько месяцев голова работала как прежде, но мое тело уже не так слушалось, как раньше. Я начал много размышлять об этом. Не важно, сколько вам лет — я мог бы играть и в 40 лет, — важно, как ты себя чувствуешь. У меня было много предложений, но я должен сохранять репутацию. Я не мог их принять, потому что не чувствовал, что потяну.

Я выиграл очень много трофеев. Эти эмоции останутся со мной на всю жизнь. Я хочу поблагодарить семью, которая всегда была рядом. Я очень люблю свой жену, своих детей. Я обычный парень из Турина, который всего лишь хотел осуществить детскую мечту и сыграть за команду своего сердца.

Я пока не знаю, чем буду заниматься после футбола. Сейчас я буду отдыхать и думать над этим. Я не боюсь неопределенности.

Последним местом работы хавбека стал «Зенит», с которым он стал чемпионом России-2018/19. В составе сине-бело-голубых Маркизио принял участие в 9 матчах премьер-лиги и забил 2 гола.