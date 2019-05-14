Маркизио поддержал Де Росси в связи с его уходом из "Ромы"

Полузащитник "Зенита" Клаудио Маркизио в своем Инстаграме обратился к капитану и хавбеку "Ромы" Даниелю Де Росси, который покинет итальянский клуб в конце текущего сезона.

Маркизио и Де Росси вместе выступали за сборную Италии.

– Это в природе вещей, и я знаю, что когда ветер прекращается или меняет направление, некоторые флаги продолжают высоко развеваться, потому что у них тесная связь с людьми, которые испытывают любовь и привязанность к ним – неисчерпаемая сила. Ты мой большой друг, – подписал фото Маркизио.

"Рома" объявила об уходе Де Росси