19:43 14 мая | Футбол — РПЛ

Маркизио поддержал Де Росси в связи с его уходом из "Ромы"

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Полузащитник "Зенита" Клаудио Маркизио в своем Инстаграме обратился к капитану и хавбеку "Ромы" Даниелю Де Росси, который покинет итальянский клуб в конце текущего сезона.

Маркизио и Де Росси вместе выступали за сборную Италии.

– Это в природе вещей, и я знаю, что когда ветер прекращается или меняет направление, некоторые флаги продолжают высоко развеваться, потому что у них тесная связь с людьми, которые испытывают любовь и привязанность к ним – неисчерпаемая сила. Ты мой большой друг, – подписал фото Маркизио.

 

"Рома" объявила об уходе Де Росси

 

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