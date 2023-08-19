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Сегодня, 18:08

Личка: «Рад, что «Динамо», проигрывая ЦСКА в счете, не отказывалось от своего стиля»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Марцел Личка.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Главный тренер «Динамо» Марцел Личка подвел итоги матча 5-го тура РПЛ против ЦСКА (2:1).

«Мы стараемся каждый день работать на тренировках. Я хочу, чтобы игроки понимали мою философию. Но я рад, что мы, проигрывая в счете, не отказывались от своего стиля. Мы показали характер и настрой, сумев развернуть игру в свою пользу. В первом тайме у нас не все получалось. Во втором тайме команда перестала сомневаться в себе, стала увереннее, пошла в прессинг. Да, Набабкин ошибся при первом голе, но кто его задавил? Тюкавин задавил, а Муми подхватил.

Мы и ЦСКА показали хорошую игру, но мы оказались чуть удачливее. Все могло закончиться 3:3 или 3:2 в пользу ЦСКА. Индивидуальные качества игроков были на высоте: Лаксальт, Фомин, Нгамале и Смолов показали хорошую игру», — приводит слова Лички «Газета.Ru».

«Динамо» с 10 очками занимает 3-е место в турнирной таблице РПЛ. Команда в 6-м туре сыграет на выезде с «Рубином».

Источник: Газета.Ru
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
Марцел Личка
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 4 4 0 0 8-1 12
2
 Урал 4 3 1 0 7-3 10
3
 Динамо 5 3 1 1 11-9 10
4
 ЦСКА 5 3 0 2 12-8 9
5
 Спартак 4 3 0 1 11-7 9
6
 Кр. Советов 5 2 2 1 12-8 8
7
 Зенит 4 2 1 1 7-4 7
8
 Ростов 4 2 1 1 7-7 7
9
 Локомотив 4 1 2 1 8-8 5
10
 Рубин 5 1 2 2 6-11 5
11
 Пари НН 4 1 1 2 2-3 4
12
 Ахмат 4 1 0 3 5-8 3
13
 Сочи 4 1 0 3 4-7 3
14
 Балтика 4 1 0 3 3-7 3
15
 Оренбург 4 0 1 3 3-8 1
16
 Факел 4 0 0 4 3-10 0
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18.08 19:30
Рубин – Кр. Советов
 2 : 1
19.08 15:00
Динамо – ЦСКА
 2 : 1
19.08 17:30
Балтика – Урал
 - : -
19.08 19:30
Краснодар – Локомотив
 - : -
19.08 20:00
Сочи – Ростов
 - : -
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Факел – Пари НН
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20.08 19:30
Спартак – Зенит
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Г
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 4
Тео Бонгонда

Тео Бонгонда

Спартак

 3
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 3
П
Роман Ежов

Роман Ежов

Крылья Советов

 3
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 3
Николя Муми Нгамале

Николя Муми Нгамале

Динамо

 3
И К Ж
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 3 1 1
Марат Быстров

Марат Быстров

Ахмат

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