Марат Сафин: «Мой мозг не улавливает полет мысли в создании великого «Спартака»

Бывший теннисист Марат Сафин — о ситуации в «Спартаке».

— Я вообще-то вырос на «Спартаке», с детства спартач, — сказал Сафин. — Понимаю, что раньше это был элитный клуб. По сравнению с тем, что сейчас — это небо и земля. Раньше мы доходили до полуфинала Лиги чемпионов, а сейчас не можем обыграть «Брагу». Команда ни о чем. Почему это происходит? Мне кажется, что вопрос к менеджменту клуба. Подбор игроков и тренеров, к сожалению, не соответствует статусу клуба. Пытаются кого-то покупать, продавать, но эффект нулевой. Наверное, мой мозг не улавливает полет мысли в создании великого «Спартака». Не в тех материях, видимо, витаю (улыбается). (Сергей Егоров, Михаил Потапов).

Полностью интервью Марата Сафина — скоро в «СЭ»